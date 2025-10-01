Entre las actividades que Guadalajara prepara para el Mundial 2026, está la realización de un concierto gratuito con artistas Jaliscienses, pero de reconocimiento internacional, así lo reveló el Gobernador Pablo Lemus:

“La propuesta que traemos, pero todavía la estoy trabajando principalmente con Fher, es que Maná pudiera dar un concierto público en Guadalajara completamente gratuito. A mí me gustaría la Minerva, pero es algo que tenemos que trabajar con la presidenta municipal, con Maná y la idea sería invitar a Santana para que viniera a echar un Palomazo con Maná”

El mandatario tapatío estos planes son con la finalidad de que Guadalajara, como sede mundialista, sea destacada por su hospitalidad y atraiga más turismo internacional. (Por Katia Plascencia Muciño)