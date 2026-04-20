En el marco de la revisión del TMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y su equipo.
“Los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía. Bueno, es el avance del diálogo que hemos tenido con relación al TMEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar en esta reunión, que se presentaron en la última reunión que fue en Washington, relacionado con el acero, el aluminio y los automóviles. Entonces, no quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión”.
Y para fortalecer estas mesas de trabajo, Sheinbaum incorporó al equipo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón; al secretario de Agricultura, Julio Verdegué; y al director de Nafinsa, Roberto Lazzeri. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum recibe al embajador comercial de EU en el marco de la revisión del TMEC
En el marco de la revisión del TMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y su equipo.