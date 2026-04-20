En el marco de la revisión del TMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y su equipo.

“Los voy a recibir a las 10 de la mañana y después ellos se quedan trabajando con la Secretaría de Economía. Bueno, es el avance del diálogo que hemos tenido con relación al TMEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar en esta reunión, que se presentaron en la última reunión que fue en Washington, relacionado con el acero, el aluminio y los automóviles. Entonces, no quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión”.

Y para fortalecer estas mesas de trabajo, Sheinbaum incorporó al equipo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón; al secretario de Agricultura, Julio Verdegué; y al director de Nafinsa, Roberto Lazzeri. (Por Arturo García Caudillo)