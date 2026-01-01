Por los supuestos delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, dos policías municipales y un policía vial de Puerto Vallarta fueron vinculados a proceso.

Según la información publicada por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, se trata de Karla N y José N, policías, así como Edgar N, agente vial, quienes de acuerdo con las investigaciones, no actuaron según su obligación legal durante un choque de vehículos, pese a que se registraron lesionados y pese a que había señalamientos directos contra el presunto responsable, quien no fue detenido y tampoco se informó en tiempo y forma al Ministerio Público.

Se detalla que durante este mal ejercicio de las funciones, los tres señalados no recabaron las entrevistas correspondientes, tampoco se practicaron las pruebas de detección de alcohol y drogas, lo que afectó directamente al resultado de las investigaciones del percance vial.

Por lo tanto, un juez de Control justificó que hay pruebas suficientes para que los tres servidores públicos enfrenten un proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. (Por Gustavo Cárdenas)