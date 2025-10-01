La presidenta, Claudia Sheinbaum, visitó este lunes la comunidad de Pinal de Amoles, Querétaro, una de las más afectadas por las recientes lluvias.

La mandataria aseguró que existe presupuesto suficiente para apoyar a las familias damnificadas y reafirmó su compromiso de atender directamente las emergencias en el territorio.

Este domingo, Sheinbaum recorrió los municipios de Huauchinango y La Ceiba, en Puebla, así como Poza Rica en Veracruz, donde también se reportaron daños por las precipitaciones.