Luego del apagón masivo en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Federal de Electricidad ya restableció el servicio en la mayor parte de Mérida y Valladolid, así como en Chetumal, Bacalar y Álvaro Obregón, además de la mayoría del territorio campechano.

La falla se originó en una línea de transmisión en el sureste, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en amplias zonas de los tres estados.

Autoridades federales confirmaron que las plantas de generación se mantienen en operación y que trabajan para normalizar el servicio al 100 por ciento.