A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, familiares, estudiantes y colectivos marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Los manifestantes exigen al Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizar avances en las investigaciones y demandaron al Ejército entregar la información que aún resguarda.

En el Centro Histórico capitalino se instalaron bardas para proteger Palacio Nacional.

Autoridades advirtieron cierres en Reforma, Juárez y Eje Central por el recorrido de la movilización.