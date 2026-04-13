La presidenta Claudia Sheinbaum apoyó el llamado del Papa León XIV para lograr un alto al fuego en Medio Oriente.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, está posición del Papa, que ha estado llamando no sólo a Estados Unidos sino también a Israel y a todos, a no intervenir y garantizar la paz en el mundo. Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente una posición, sino un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Esa siempre va a ser nuestra posición de apoyar la paz”.

Y reiteró que la posición de México es la que señala la Constitución y por ello la política exterior mexicana es ejemplo en el mundo y ella la sigue al pie de la letra. (Por Arturo García Caudillo)