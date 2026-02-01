Tras la fallida sesión de cabildo en la que se iba a buscar su relevo, la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, defendió públicamente su permanencia en el cargo y aseguró que el intento por removerla carece de sustento jurídico.

Asegura que las acciones impulsadas para removerla se basan en una interpretación incorrecta de la ley.

Rechazó la versión de que la presidencia municipal deba cambiarse cada dos meses al señalar que esa lectura es “totalmente falsa” y contraria al marco legal.

Advirtió que una decisión de ese tipo podría generar inestabilidad en el gobierno municipal y pondría en riesgo la gobernabilidad de Tequila.