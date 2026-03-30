La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que donó 20 mil pesos en una cuenta bancaria a favor del pueblo cubano.

“Sí, ya hice una donación. Veinte mil pesos. Había problemas, por cierto, con el depósito. Ahora, esa es una cosa personal, es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Esa es una decisión personal, no tiene que ver con mi investidura como presidenta. Como presidenta, al pueblo de México: siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra Nación, esa es mi obligación y mi responsabilidad, y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, como me comprometí en su momento. Y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar”.

E indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria a los cubanos, pero no quiso confirmar si ya va a reanudar o cuándo, los envíos de petróleo a Cuba. (Por Arturo García Caudillo)