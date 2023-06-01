Vamos a bajarle más al precio del diésel y a otros productos de la canasta básica, particularmente el jitomate, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y vamos a bajarle más al precio del diésel. Este es importante este mensaje al pueblo de México: Nosotros seguimos trabajando todos los días para que no suba la inflación. Hay productos que han subido de precio, sobre todo, por ejemplo, el jitomate, que aquí lo presentamos, y estamos trabajando para bajar el precio del jitomate en acuerdos de coordinación entre los comercializadores y los productores. Espero que pronto podamos dar una buena noticia en este sentido. Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel y estamos trabajando para bajar el precio, sobre todo de algunos perecederos que han aumentando mucho de precio, por razones que no tienen que ver con el gobierno o con los productores”.

Por esta razón, Sheinbaum se reunirá esta tarde con gasolineros, a quienes pedirá que bajen aún más el precio del diésel. (Por Arturo García Caudillo)