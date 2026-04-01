Maneje con muchísima precaución esta mañana de martes sobre avenida Patria, en el sentido que va de López Mateos hacia avenida Cruz del Sur, pues el Ayuntamiento de Zapopan cerró la circulación totalmente sobre avenida Patria justo al cruce de la calle Montemorelos.

Al menos dos cuadrillas de Parques y Jardines, y de Mejoramiento Urbano están podando las altas y enormes copas de los árboles que están sobre el camellón, de cara al temporal de lluvias 2026.

Esto provoca que enormes ramas y basura orgánica estén sobre todos los carriles de circulación y por eso el cierre total.

Aunque no se tiene el dato puntual, se estima que este cierre de avenida Patria durará por al menos las próximas dos o tres horas pues la poda de árboles será sobre toda la extensión de la avenida y en los dos carriles de circulación. (Por Gustavo Cárdena)