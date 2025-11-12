Se deslinda la presidenta Claudia Sheinbaum, de la iniciativa que pretende regular el contenido de los ministros de culto en redes sociales, presentada por el diputado morenista, Arturo Ávila.

“No es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra, es importante que se aclare, ni siquiera la hemos revisado aquí en el gobierno, entonces no”.

La iniciativa de reforma plantea adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas, estableciendo que, los ministros de culto o las asociaciones religiosas que operen medios de comunicación digitales, incluyendo plataformas de distribución digital de contenido multimedia, redes sociales o cualquier otro servicio en línea, deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Gobernación. (Por Arturo García Caudillo)