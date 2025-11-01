La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, criticó el primer informe de gobierno del mandatario estatal Pablo Lemus, al señalar deficiencias en materia de seguridad, particularmente en los indicadores de feminicidios, homicidios, desapariciones y en la crisis forense que enfrenta la entidad.

“Hay más de 11 mil cuerpos y restos humanos sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses y esto nos lleva al siguiente gran tema que tiene que ver con la corrupción y la crisis forense que aqueja a nuestro estado. Sabemos que se han documentado casos en que familiares han buscado a sus seres queridos hasta por 11 años”.

Haro también acusó omisiones en temas medioambientales, así como el incumplimiento en el proyecto de construcción de un tren ligero hacia Carretera a Chapala. Añadió que la administración estatal no ha atendido de manera adecuada asuntos como la salud mental y la crisis de vivienda. (Por Marck Hernández)