Por espacio de unos cinco minutos, los integrantes del grupo coreano BTS saludaron a los miles de fans que se reunieron en el zócalo capitalino para mirar a sus ídolos desde uno de los balcones de Palacio Nacional. Acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum dijeron algunas palabras en inglés y en español y saludaron agitando las manos.

Unos minutos después abandonaron el recinto virreinal en varias camionetas negras con vidrios polarizados.

Justo antes de que concluyera la visita, la titular del Ejecutivo Federal publicó el siguiente texto en X: “Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”. La publicación la acompañó de una fotografía rodeada de los siete cantantes. (Por Arturo García Caudillo)