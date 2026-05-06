La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de la polémica por la muerte de dos instructores estadounidenses ocurrida el 19 de abril en el municipio de Morelos.

López Rabadán calificó de “insulto a la inteligencia” equiparar el caso chihuahuense con los señalamientos de narcotráfico contra funcionarios de Sinaloa.

“Bueno, me parece que comparar el tema de Chihuahua con el tema de Sinaloa ofende a la inteligencia de los mexicanos. No puedes comparar a una gobernadora que desmanteló un narco laboratorio con 10 personas que están siendo acusados por el departamento de Estados Unidos”.

Los agentes fallecieron en un accidente vial junto al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, al regresar de una zona donde se desmanteló el narcolaboratorio más grande descubierto en el estado.

Campos anunció la creación de una unidad especial para investigar el caso