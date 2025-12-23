La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, con quien dialogó sobre las perspectivas económicas de México.

A través de redes sociales, la mandataria destacó el encuentro y calificó a Fraser como una “gran mujer”.

Por su parte, la directiva reiteró el compromiso de la institución con el crecimiento económico del país, al que consideró uno de sus mercados más relevantes.

Fraser subrayó la importancia de respaldar las estrategias del gobierno federal para fortalecer la estabilidad y atraer inversión.