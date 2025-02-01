El Ayuntamiento de Guadalajara destinará una inversión de 30 millones de pesos para la instalación y rehabilitación de luminarias en 14 unidades habitacionales del municipio.

Una de las primeras intervenciones será en la colonia El Sauz, donde se colocarán 157 luminarias nuevas con una inversión de 3.9 millones de pesos.

Vecinos de la zona también señalaron problemáticas adicionales como acumulación de basura y la falta de puntos limpios, temas que, adelantó la autoridad, serán atendidos de manera integral.