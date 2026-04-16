Empresarios y productores llegaron a Palacio Nacional para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum, los precios del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

Se prevé que en el encuentro se fijen los precios máximos de insumos de la canasta básica y otros productos agrícolas como el jitomate, cebolla y papa, y que la canasta básica no llegue a los 910 pesos.

En la reunión también participa el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en México, Diego Cosío.