El Comité Técnico de Evaluación tiene hasta el próximo lunes para entregarles las tres quintetas de aspirantes a ocupar las tres vacantes del INE informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Al concluir este jueves la fase de las entrevistas a los 100 candidatos que consideraron más idóneos para los cargos (50 mujeres y 50 hombres), los evaluadores deberán elegir 15 perfiles considerando la paridad de género, así como la inclusión de quienes representan las acciones afirmativas.

El Comité estará obligado, a partir de esta noche, a difundir el material del total de las comparecencias para garantizar la transparencia que la Constitución exige para la selección de candidatos al relevo del INE, y dar cumplimiento a las bases de la convocatoria del actual proceso.