El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes a la Ciudad de México, para, entre otros asuntos de su agenda, reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo confirma la Primera Mandataria.

“Bueno, él llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones él, su propia agenda, y después, mañana lo recibo a las 10 de la mañana, vamos a tener una reunión, no sé, de una o dos horas. Llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo recibe el canciller. Y de ahí su propia agenda y mañana lo vamos a recibir aquí. Se ha establecido una buena relación, con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación entre México y Estados Unidos, nosotros siempre vamos tenemos que buscar una buena relación entre México y Estados Unidos”.

Esta reunión, insiste Sheinbaum, se llevará a cabo en el marco del respeto a nuestra soberanía y buscando llegar al mejor acuerdo, sobre todo en materia de seguridad, tema principal de esta visita. (Por Arturo García Caudillo)