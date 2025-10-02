Dos de octubre no se olvida, así inició la conferencia Mañanera de este jueves, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con las víctimas de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

“Para recordar este hecho, desde nuestro punto de vista, histórico, que realizamos hace un año. A los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos, nuestra solidaridad. Obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año”.

Y es que la Primera Mandataria recordó que hace un año su administración publicó una disculpa pública en el Diario Oficial de la Federación por el crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano al mando en ese entonces de Gustavo Díaz Ordaz. (Por Arturo García Caudillo)