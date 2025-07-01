El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, indica que los casos de sarampión están concentrados en Arandas, municipio al que llegan jornaleros muchos de ellos sin esquema de vacunación completo.

“Lamentablemente lo que ha venido sucediendo en Arandas es lo siguiente. Ahí trabajan jornaleros que vienen incluso de algunos estados de la república como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero y frecuentemente no tienen un esquema de vacunación completo sobre todo de sarampión, rubeola y paperas”.

En Arandas donde se registran 33 casos, se concentra la contención sanitaria para que el brote no se extienda. (Por Gricelda Torres Zambrano)