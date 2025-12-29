La presidenta Claudia Sheinbaum emitió su solidaridad y pésame con las 13 víctimas que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado este fin de semana y señaló que su gobierno actuará “con mucha seriedad y responsabilidad en este caso, como en otros casos”.

Destacó que todos los trabajos estarán ordenados por tres principales ejes; atención a las víctimas y sus familiares, esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del Tren Interoceánico.

Sheinbaum arribó a Oaxaca para visitar a los pacientes que continúan recibiendo atención médica en los hospitales de Tehuantepec y Salina Cruz.