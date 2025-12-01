Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual se descarriló este domingo dejando un saldo de 13 muertos y 98 lesionados, contrató un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, lesiones, así como pérdida de equipaje por casi 10 millones de pesos.

El contrato establece que por muerte accidental e incapacidad permanente se otorgará un límite máximo de 3,414 UMAS; es decir, casi 400 mil pesos.

En el Anexo de la licitación se indica que este seguro también cubrirá incapacidad permanente total, gastos funerarios, así como asistencia médica, y equipaje.