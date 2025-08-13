Ante el anuncio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Píña, que convocó a una sesión extraordinaria para el 19 de este mes, dejando la posibilidad de volver a sesionar el 28, la titular del Ejecutivo Mexicano, Claudia Sheinbaum, pidió una explicación del por qué de esta decisión.

“Pues habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor y van a resolver los impuestos de una persona que debe mucho. Y si no, que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión ya de la Corte del pasado, vamos a decir. ¿O qué, a poco hasta el último momento van a querer echar p’atrás la reforma al Poder Judicial?”. Pues eso ya. Ya viene la nueva Corte, ya no van a ganar tanto, van a ganar menos que la presidenta, pero bueno, ya viene la nueva Corte, llega aire fresco”.

De paso, dejó entrever la posibilidad de que la nueva Corte revise las últimas decisiones de este Pleno. (Por Arturo García Caudillo)