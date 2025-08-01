Con la meta de recibir a 45 mil compradores, este 13 de agosto arrancó en Expo Guadalajara la edición de verano 2025 de Expo Mueble Internacional y Tecno Mueble Internacional, bajo el lema “Hecha de diseño, hecha de futuro”.

El evento reúne a expositores de México, Estados Unidos, Brasil, Turquía, China y otros países, así como a compradores, diseñadores, arquitectos y distribuidores.

México es la quinta potencia mundial en exportación de muebles y colchones, y líder en América, con un sector que genera más de 100 mil empleos y en Jalisco concentra el 40 por ciento de las exportaciones.

En el estado operan más de 2 mil 700 empresas muebleras con 26 mil empleos.

Los organizadores destacaron que la expo es la principal plataforma del sector en América Latina.