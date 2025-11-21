La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, para asistir al sorteo de la FIFA 2026 en el Kennedy Center.

La mandataria federal perfila sostener un pequeño encuentro con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá: Donald Trump y Mark Carney, respectivamente.

Pese a que Sheinbaum y Trump han sostenido múltiples llamadas telefónicas sobre temas arancelarios, migratorios y de seguridad, esta reunión protocolaria representaría el primer diálogo presencial entre ambos jefes de Estado.