El cantautor Joan Manuel Serrat realizó una charla con “Mil jóvenes” dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro, en donde el cantautor español compartió reflexiones sobre la vida, la música y los valores sociales, haciendo un llamado a la tolerancia y la empatía en la convivencia actual.

“La libertad no es que ocurran las cosas que a ti te gustaría que ocurrieran, ni que sean rápido y que sean fáciles, no, libertad es otra cosa. La libertad es que el pensamiento ajeno sea respetado por ti, es decir aquello que dice o que hace el otro y que el resultado de los pensamientos diera una salida libre. En todos los pensamientos únicos, a lo largo de la historia, solamente han llevado la ciudadanía al desastre”.

Joan Manuel Serrat recibirá este viernes el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)