La presidenta Claudia Sheinbaum viajará esta tarde-noche a Washington para asistir a la rifa del Campeonato Mundial de la FIFA. El traslado se realizará en un avión propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además de su participación en el acto principal, la agenda de la mandataria podría incluir una breve reunión de trabajo con el presidente Donald Trump y el Primer ministro de Canadá Mark Carney.