La presidenta Claudia Sheinbaum realiza recorridos en hospitales de Oaxaca a los que han sido trasladadas las personas heridas tras el accidente del Tren Interoceánico.

Tras llegar al hospital del IMSS en el municipio de Salina Cruz, la mandataria indicó que hasta el momento hay 13 personas fallecidas, mientras que los heridos son valorados para definir si son trasladadas a otros hospitales para ser intervenidas quirúrgicamente.

Durante una breve charla con medios de comunicación, la presidenta informó que se entregará un apoyo de 30 mil pesos a familiares de las víctimas para que puedan cubrir los gastos tras el accidente.