El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Se prevé que este miércoles a las 10:00 horas, el funcionario estadounidense se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En un comunicado, el Departamento de Estado destacó que el secretario Rubio buscará “profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador, fortalecer la cooperación en materia de inmigración ilegal y combate al crimen trasnacional y el terrorismo en la región”.