La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gasolineros y empresarios para renovar el pacto para la estabilización del precio de la gasolina.

El pasado 27 de febrero, la mandataria y los empresarios del sector firmaron un acuerdo por seis meses para establecer de forma voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna para proteger la economía de las familias mexicanas.