La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, visitaron los municipios de Álamo Temapache y Tempoal, en Veracruz, para supervisar las labores de limpieza, censos de viviendas afectadas y entrega de apoyos a familias damnificadas por las recientes lluvias.

En el recorrido, ambas funcionarias dialogaron con habitantes que perdieron bienes por el desbordamiento de ríos e inundaciones ocurridas a inicios de octubre.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es acelerar el retorno a la normalidad y garantizar apoyo directo a las comunidades más afectadas.