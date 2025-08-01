Miles de opositores al presidente Donald Trump se movilizan este sábado en más de 2 mil 700 protestas convocadas en todo Estados Unidos bajo el lema “No a los Reyes”, en rechazo al estilo autoritario que le atribuyen sus críticos.
Las manifestaciones se realizarán desde Nueva York hasta San Francisco, e incluso cerca de la residencia de Trump en Florida.
Los organizadores esperan asistencia masiva, similar a la registrada en junio, cuando millones protestaron contra el despliegue militar ordenado por el mandatario.
Aliados republicanos calificaron la jornada como un acto de “odio a Estados Unidos” mientras líderes demócratas afirmaron que las marchas buscan defender la democracia y el Estado de derecho.
Miles se preparan para marchar en EU contra Donald Trump
