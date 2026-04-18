La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión duró cerca de una hora y permitió abordar temas globales, así como el fortalecimiento de los vínculos económicos, culturales y sociales.

Sheinbaum indicó que planteó la relevancia histórica de la conquista de México y la necesidad de reconocer ese periodo.