La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional prevén que la Canícula 2026 inicie en la primera mitad de julio y se extienda hasta la segunda quincena de agosto.

Este fenómeno se caracteriza por una disminución temporal de lluvias en plena temporada húmeda, acompañada de un aumento significativo de temperaturas que pueden superar los 40 grados en algunas regiones del país.

A diferencia de la temporada de calor, la Canícula se presenta en verano y combina altas temperaturas con cielos despejados y menor precipitación.