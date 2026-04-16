El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrán un encuentro este sábado en Barcelona, tras años de tensiones diplomáticas.

La reunión se dará en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, organizada junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque el encuentro será breve y de carácter multilateral, autoridades españolas destacaron su relevancia como un paso para fortalecer la relación bilateral entre México y España.