El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría destituir al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, si no abandona el cargo al concluir su mandato en mayo.

El mandatario reiteró su inconformidad con la política monetaria y exigió una reducción agresiva de tasas de interés, además de respaldar una investigación por presuntos sobrecostos en la sede del banco central.

Powell ha defendido la autonomía de la institución y negó irregularidades, mientras que especialistas advierten que su posible destitución enfrentaría obstáculos legales.

En paralelo, la Casa Blanca impulsa la nominación de Kevin Warsh como su eventual sustituto.