La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo diferencias con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la cooperación bilateral para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La mandataria afirmó que México está dispuesto a colaborar en materia de seguridad, pero dejó claro que la soberanía nacional no es negociable.

Por su parte, Trump señaló que ofreció ayuda para enfrentar a los cárteles y aseguró que estos “gobiernan México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores añadió que la cooperación actual se mantiene bajo principios de responsabilidad compartida y sin subordinación.