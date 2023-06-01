La Secretaría de Hacienda anunció un estímulo fiscal de 35.21 por ciento al diésel para esta semana, luego de que el combustible superara los 30 pesos por litro en algunas estaciones del país.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el apoyo equivale a 2.59 pesos por litro, lo que reducirá la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La medida no aplica para las gasolinas Magna ni Premium.