Autoridades federales y estatales inauguraron el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 331 en el municipio de El Salto, Jalisco.

En el acto participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Pablo Lemus y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El plantel contó con una inversión de 49.3 millones de pesos en infraestructura y 17.3 millones en equipamiento, y comenzará a operar el 16 de marzo.

Durante el evento, Sheinbaum destacó la importancia de acercar la educación a las comunidades y adelantó que en Jalisco se proyecta la construcción de 22 nuevas preparatorias para fortalecer la cobertura educativa.