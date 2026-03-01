Elementos de la Fiscalía de Jalisco rescataron a cinco perros que permanecían abandonados y en condiciones severas de desnutrición dentro de un departamento ubicado en la colonia Villa Fontana, en Zapopan.

El hallazgo se realizó tras una denuncia ciudadana por presuntos actos de crueldad animal.

Vecinos señalaron que el inmueble estaba deshabitado y que los caninos habían sido dejados sin alimento ni agua.

Con una orden de cateo, personal del Ministerio Público, en coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Dirección de Protección Animal de Zapopan, ingresó al departamento.

En el lugar localizaron cinco perros de raza criolla y talla mediana, los cuales presentaban un avanzado estado de desnutrición.

Los animales fueron asegurados y trasladados a instalaciones de Protección Animal para su resguardo y atención.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para localizar al responsable. (Por Edgar Flores Maciel)