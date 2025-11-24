No ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara, pero en el interior de Jalisco, son los bloqueos carreteros que fueron anunciados de nueva cuenta por los productores del campo. Antonio Pérez Garibay, delegado del gobierno federal en Jalisco detalló que hay vías cerradas en Ocotlán, La Barca y Gómez Farías.

“Solo para comentarles del tema de Jalisco, si tenemos bloqueos, La Barca, Gómez Farías y la caseta de Ocotlán, pueden ser bloqueos que vengan de otros estados, pero sí tenemos bloqueos. Además, para anunciarles que estén enterados. La secretaría de gobernación tenemos este reporte hasta el momento donde tenemos 3 bloqueos en el estado, entonces lo que habíamos platicado y habíamos acordado a veces ya se nos está saliendo de control, a donde queremos llevar esto a que no tenemos todo el movimiento y todo el control de todos los que somos y los que parecemos que estamos”.

Este lunes se llevó a cabo una reunión y diálogo entre productores del campo jalisciense y representantes del gobierno federal. (Por Gustavo Cárdenas)