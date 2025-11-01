El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Uruapan de Jaciel Antonio “N”, señalado por reclutar a dos de los participantes en el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El operativo permitió ubicar al sospechoso gracias a trabajos de gabinete y campo que lo vinculan con el reclutamiento de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a tareas de sicariato y distribución de droga.

Jaciel Antonio “N”, de 36 años, fue asegurado en las inmediaciones de un hotel y detenido por delitos de cohecho y contra la salud.

Tras la lectura de sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades reiteran que continuarán las detenciones contra todos los responsables del crimen.