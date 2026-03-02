Que me investiguen, ofrece el alcalde de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, tras el operativo militar que hace una semana abatió en su municipio a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Si hubiera alguna duda, me pongo a disposición de la fiscalía estatal y la federal para que me investigue. El que nada debe, nada teme y yo estoy muy tranquilo. Realmente ese tipo de operativos, ustedes lo saben, toda la sociedad lo sabe, todo mundo lo sabe, estamos hablando de una persona, de los más buscados en el mundo, el ejército, el gobierno de México no va a compartir comunicación con nadie, no”.

Al insistir que fue un hecho aislado del cual no fue informado por el Gobierno Federal, el alcalde indica que no ha recibido amenazas ni considera necesario reforzar su seguridad. Hasta hoy, sigue sin tener comunicación alguna con la administración de Claudia Sheinbaum. (Por Gricelda Torres Zambrano)