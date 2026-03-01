Un hombre murió anoche al interior de una vivienda ubicada en la calle 8 de Agosto, en la colonia Los Ladrilleros, en San Pedro Tlaquepaque, tras ser agredido por su yerno, quien fue detenido en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora fallecido presuntamente intentó agredir sexualmente a su hija, de aproximadamente 25 años, y la habría amagado con un arma de fuego.

En medio del forcejeo intervino la pareja de la joven, quien lo golpeó en repetidas ocasiones.

Paramédicos acudieron al domicilio; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones.

Policías municipales aseguraron al presunto agresor, quien refirió que actuó en defensa de su pareja.

En el inmueble fue localizada un arma de fuego, la cual quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La autoridad ministerial determinará la situación legal del detenido y esclarecerá las circunstancias del hecho. (Por Edgar Flores Maciel)