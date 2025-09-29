Gracias a la prohibición de la siembra del maíz transgénico, las 59 razas nativas mexicanas han logrado sobrevivir, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México, sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Y estas variedades son por miles de años, domesticadas por, primero los pueblos originarios y ahora en general por los campesinos, pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos se pueden perder”.

En el marco del Día Nacional del Maíz, Sheinbaum anuncia que su administración presentará un ambicioso programa para apoyar el cultivo de maíz criollo. (Por Arturo García Caudillo)