La diputada local de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por el robo de cableado en Jalisco, delito que en los últimos años ha afectado la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

La propuesta contempla castigos de hasta 15 años de prisión, según la cantidad de cable robado, e involucra también a las recicladoras que compren o comercialicen este tipo de materiales sin acreditar su origen.

“Hasta 15 años de prisión y ahora incluiría a los que comercializan el material robado que son las recicladoras para que ahora sí entiendan que deben de pedir o saber de dónde vienen las cosas que les venden, tapas de registro, cables, etcétera”.

La legisladora recordó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha registrado cerca de siete mil denuncias por robo de cable en el país, lo que refleja la magnitud del problema. (Por Marck Hernández)