Luego de un enfrentamiento con policías capitalinos, integrantes de la disidencia magisterial reiteraron sus demandas y amenazaron nuevamente con boicotear el mundial de futbol. El líder de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, reportó un lesionado tras la trifulca.

“Pero esto no está de nuestro lado, así como quedó demostrado en Mitla, que no fue un enfrentamiento. Está es una agresión. Cuando de un lado hay la fuerza y del otro lado la razón, siempre tendrá que ganar la razón, porque también tenemos la fuerza. —Duro, duro compañero, duro. —Si no hay solución no rueda su balön, si no hay solución no rueda su balón”.

Hernández explicó que el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto; y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, ofrecieron diálogo, pero ellos quieren que sea público y no con ellos, sino con la presidenta Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)