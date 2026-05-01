El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el grupo Hezbolá acordó suspender los ataques contra Israel, mientras que el gobierno israelí se comprometió a detener su ofensiva militar en territorio libanés.

Trump informó que sostuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habría aceptado no enviar tropas a Beirut y retirar las que se encontraban en camino.

El mandatario estadounidense afirmó además que representantes de alto nivel mantuvieron contactos con Hezbolá para alcanzar el compromiso de cese de hostilidades, en medio de la escalada militar registrada pese a la existencia de un alto al fuego.